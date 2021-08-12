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Над Чорним морем пройде циклон

Над Чорним морем пройде циклон

Київ • УНН

 • 20121 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. За даними Українського гідрометеорологічного центру над сходом Чорного моря утворюється локальний циклон, якийи зачепить південний-схід України, інформує УНН.

Цитата

“... над сходом Чорного моря утворюється локальний циклон, особливо його вплив (інтенсивні опади та пориви вітру) буде відчутно в районі Керченської протоки, і лише окремі короткочасні дощі зачеплять деякі південно-східні області України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Погожу погоду над територією України формуватиме поле підвищеного тиску — антициклон ELFI.

“Без опадів, лише у Запорізькій, Донецькій, Луганській області та в Криму місцями короткочасний дощ гроза. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни 16-21°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 17-22°”, — повідомили в Укргідрометеоцентрі.

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