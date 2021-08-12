В Україну насувається "африканська спека"

Деталі

За прогнозами синоптика, в Україні залишилися лічені дні комфортної погоди.

У п’ятницю, 13 серпня, температура повітря становитиме від +24°C до +29 °C. Дощі завтра в більшості областей малоймовірні. Лише на Сході можуть бути локальні короткі грозові дощі.

Цитата

“Така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30, +35 градусів”, — зазначила синоптик.

Додамо

За червоним забарвленням на прогностичній карті видно, що аномальна спека вже у Європі. Наприклад, в Італії температура сягнула позначки +38°C, а в Іспанії — +41°C.

Нагадаємо

Екстремальна спека у Греції, найсильніша за останні три десятиліття, стала причиною масштабних пожеж. Тисячі людей залишили свої будинки через неконтрольований вогонь.