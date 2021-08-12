В Україну насувається "африканська спека"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Із понеділка, з 16-го серпня, в Україні температура повітря становитиме від +30°C до +35°C . Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, інформує УНН.
Деталі
За прогнозами синоптика, в Україні залишилися лічені дні комфортної погоди.
У п’ятницю, 13 серпня, температура повітря становитиме від +24°C до +29 °C. Дощі завтра в більшості областей малоймовірні. Лише на Сході можуть бути локальні короткі грозові дощі.
Цитата
“Така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30, +35 градусів”, — зазначила синоптик.
Додамо
За червоним забарвленням на прогностичній карті видно, що аномальна спека вже у Європі. Наприклад, в Італії температура сягнула позначки +38°C, а в Іспанії — +41°C.
Нагадаємо
Екстремальна спека у Греції, найсильніша за останні три десятиліття, стала причиною масштабних пожеж. Тисячі людей залишили свої будинки через неконтрольований вогонь.