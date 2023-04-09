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Над Маріупольським районом в напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт "шахеда" — радник мера

Над Маріупольським районом в напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт "шахеда" — радник мера

Київ • УНН

 • 787313 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Над Маріупольським районом, з боку Азовського моря, в напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт "шахеда", про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Над Маріупольським районом з боку Азовського моря в напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт Шахеда “без глушителю”. Летить гучно та однозначно", - написав Андрющенко.

Доповнення

Також радник мера Маріуполя закликав не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.

Наразі повітряна тривога оголошена в декількох областях України. Карту повітряних тривог можна переглянути тут.

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