Над Маріупольським районом в напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт "шахеда" — радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Над Маріупольським районом, з боку Азовського моря, в напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт "шахеда", про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
Цитата
"Над Маріупольським районом з боку Азовського моря в напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт Шахеда “без глушителю”. Летить гучно та однозначно", - написав Андрющенко.
Доповнення
Також радник мера Маріуполя закликав не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.
Наразі повітряна тривога оголошена в декількох областях України. Карту повітряних тривог можна переглянути тут.