Над Мариупольским районом в направлении Запорожья зафиксирован пролет "шахеда" - советник мэра

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"Над Мариупольским районом со стороны Азовского моря в направлении Запорожья зафиксирован пролет Шахеда “без глушителя”. Летит громко и однозначно", - написал Андрющенко.

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Также советник мэра Мариуполя призвал не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге.

На данный момент воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.