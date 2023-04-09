Над Мариупольским районом в направлении Запорожья зафиксирован пролет "шахеда" - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Над Мариупольским районом, со стороны Азовского моря, в направлении Запорожья зафиксирован пролет "шахеда", об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Над Мариупольским районом со стороны Азовского моря в направлении Запорожья зафиксирован пролет Шахеда “без глушителя”. Летит громко и однозначно", - написал Андрющенко.
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Также советник мэра Мариуполя призвал не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге.
На данный момент воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.