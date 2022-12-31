Над Києвом помітили ворожі розвідувальні безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Над Києвом працюють ворожі розвідувальні безпілотники. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.
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«У районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога. Працює наше ППО», - повідомила влада.
Всіх закликають перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває.
Зазначимо, що кількість поранених у Києві в наслідок сьогоднішньої атаки ворога зросла до 16 осіб. Одна людина загинула.