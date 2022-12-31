Над Киевом заметили вражеские разведывательные беспилотники
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Над Киевом работают вражеские разведывательные беспилотники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщения Киевской городской военной администрации.
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«В районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага. Работает наше ПВО», – сообщили власти.
Всех призывают находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается.
Отметим, что количество раненых в Киеве в результате сегодняшней атаки врага возросло до 16 человек. Один человек погиб.