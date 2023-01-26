Над Києвом було зафіксовано біля 20 ворожих ракет, усі знищено - КМВА

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«В повітряному просторі Києва було зафіксовано біля 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякуємо ППО. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували», - розповів голова КМВА Сергій Попко.

За його словами, об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі. Інформація уточнюється.

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