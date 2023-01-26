Над Киевом было зафиксировано около 20 вражеских ракет, все уничтожены - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 российских ракет различного типа. Все воздушные цели уничтожены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram, пишет УНН.
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«В воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 ракет различного типа. Все воздушные цели уничтожены. Спасибо ПВО. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали», - рассказал председатель КГВА Сергей Попко.
По его словам, объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме. Информация уточняется.
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