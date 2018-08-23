Над Авдіївкою запустили найбільший прапор України
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 23 серпня. УНН. Найбільший прапор України запустили сьогодні в небо над Авдіївкою. Як розповіла УНН майстриня Ангеліна Шостак, до неї звернулися ініціатори ідеї.
"Я зробила це безкоштовно, зробивши таким чином всій внесок. Кошти на гелій, кульки та тканину зібрали мешканці окупованих територій", - зазначила майстриня.
Прапор розміром 20х6 метрів та загальною площею 120 кв.м увійшов до "Книги рекордів України". Запустили його у небо над Авдіївкою для підняття патріотичного духу мешканців окупованих територій.
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Як повідомляв УНН, сьогодні у Запоріжжі встановили рекорд України - там створили найбільший державний прапор із повітряних кульок. А у Києві розгорнули рекордно довгий синьо-жовтий стяг - 2700 метрів.
Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора.