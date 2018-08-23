Над Авдеевкой запустили самый большой флаг Украины
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 23 августа. УНН. Самый большой флаг Украины запустили сегодня в небо над Авдеевкой. Как рассказала УНН мастер Ангелина Шостак, к ней обратились инициаторы идеи.
"Я сделала это бесплатно, сделав таким образом свой вклад. Средства на гелий, шарики и ткань собрали жители оккупированных территорий", - отметила мастерица.
Флаг размером 20х6 метров и общей площадью 120 кв.м вошел в "Книгу рекордов Украины". Запустили его в небо над Авдеевкой для поднятия патриотического духа жителей оккупированных территорий.
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Как сообщал УНН, сегодня в Запорожье установили рекорд Украины - там создали самый большой государственный флаг из воздушных шаров. А в Киеве развернули рекордно длинный сине-желтый флаг - 2700 метров.
Напомним, 23 августа в Украине отмечают День Государственного флага.