Начальника відділу поліції на Херсонщині спіймали на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Начальника відділу поліції одного з райцентрів Херсонщини викрили на хабарництві, слідчі відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що поліцейський вимагав десять тисяч гривень з місцевого жителя, який підозрюється у крадіжці. За цю суму зловмисник обіцяв не відкривати кримінальне провадження та повернути чоловіку вилучені паспорт та свідоцтво про народження.
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали майора біля відділу під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення начальнику відділу про підозру у скоєнні злочину.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.