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Начальника відділу поліції на Херсонщині спіймали на хабарництві

Начальника відділу поліції на Херсонщині спіймали на хабарництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Начальника відділу поліції одного з райцентрів Херсонщини викрили на хабарництві, слідчі відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що поліцейський вимагав десять тисяч гривень з місцевого жителя, який підозрюється у крадіжці. За цю суму зловмисник обіцяв не відкривати кримінальне провадження та повернути чоловіку вилучені паспорт та свідоцтво про народження.

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали майора біля відділу під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення начальнику відділу про підозру у скоєнні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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