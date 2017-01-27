Начальника отдела полиции поймали на взятке в Херсонской области

Правоохранители установили, что полицейский требовал 10 тысяч гривен у местного жителя, который подозревается в краже. За эту сумму злоумышленник обещал не открывать уголовное производство и вернуть мужчине изъятые паспорт и свидетельство о рождении.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали майора возле отдела во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение начальнику отдела о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.