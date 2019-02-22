Начальника сервісного центру МВС у Херсоні затримали за 20 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. За реєстрацію 90 транспортних засобів через певне приватне підприємство упродовж вересня − листопада 2018 року та подальше безперешкодне оформлення автівок, посадова особа сервісного центру МВС вимагала від співзасновника комерційної структури хабаря в розмірі 20 000 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на військову прокуратуру Південного регіону України.
Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України, в рамках здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, за оперативного супроводження ГУ СБУ в АР Крим та спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в Мелітополі, викрито факт вимагання неправомірної вигоди начальником територіального сервісного центру МВС у м. Херсон Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області.
15 лютого вказаний посадовець вже отримав частину визначеної суми неправомірної вигоди в розмірі 10 000 гривень.
22 лютого після одержання другої частини хабаря в розмірі 10 000 гривень начальника територіального сервісного центру затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії.
Військовою прокуратурою затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на систематичних поборах викрито державного інспектора митного поста "Херсон Центральний" Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополь.