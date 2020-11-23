Начальник поліції одного з районів Дагестану звинувачений у співучасті в терактах у метро Москви 2010 року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації звинуватив в участі в терористичній діяльності начальника ОМВД Росії по Кизлярському району Республіки Дагестан полковника поліції Гази Ісаєва, пише УНН.

За версією слідства, Ісаєв, будучи учасником злочинного співтовариства “Імарат Кавказ”, в 2009-2010 роках надавав керівникам співтовариства “інформацію про діяльність Кизлярського РВВС і спеціальних операцій проти незаконних збройних формувань”.

Як стверджує СК, Ісаєв “особисто доставив на автомобілі одну зі смертниць” на автостанцію в районі Кизляра “для її виїзду в Москву і здійснення терористичного акту”.

Ісаєву пред’явили звинувачення за статтями про бандитизм, теракт і участі в злочинному співтоваристві.

Про вбивство ймовірного організатора теракту в московському метро ФСБ РФ відзвітувала в серпні 2010-го. У березні 2019-го повідомлялося про затримання підозрюваного в причетності до організації вибухів.

Нагадаємо, 29 березня 2010 року в Москві на станціях метро “Луб’янка” і “Парк культури” Сокольницької лінії в ранкову годину пік терористками-смертницями були підірвані дві бомби. В результаті загинули 41 людина, ще 88 отримали поранення. У серпні того ж року в ході спецоперації ФСБ в Дагестані був ліквідований безпосередній організатор теракту — Магомедалі Вагабов.

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