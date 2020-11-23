Начальник полиции одного из районов Дагестана обвинен в соучастии в терактах в метро Москвы 2010 года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение в участии в террористической деятельности начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковнику полиции Гази Исаеву, пишет УНН.
По версии следствия, Исаев, будучи участником преступного сообщества “Имарат Кавказ”, в 2009-2010 годах предоставлял руководителям сообщества “информацию о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований”.
Как утверждает СК, Исаев “лично доставил на автомобиле одну из смертниц” на автостанцию в районе Кизляра “для ее выезда в Москву и совершения террористического акта”.
Исаеву предъявили обвинение по статьям о бандитизме, теракте и участии в преступном сообществе.
Об убийстве предполагаемого организатора теракта в московском метро ФСБ РФ отчиталась в августе 2010-го. В марте 2019-го сообщалось о задержании подозреваемого в причастности к организации взрывов.
Напомним, 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро “Лубянка” и “Парк культуры” Сокольнической линии в утренний час пик террористками-смертницами были взорваны две бомбы. В результате погиб 41 человек, еще 88 получили ранения. В августе того же года в ходе спецоперации ФСБ в Дагестане был ликвидирован непосредственный организатор теракта — Магомедали Вагабов.