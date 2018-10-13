Набув чинності закон про надання допомоги родичам в’язнів Кремля

Згідно із статусом закону Про внесення зміни до додатка №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", відсьогодні документ набрав чинності, оскільки вчора був опублікований в офіційному виданні "Голос України".

Відповідно до закону, в бюджеті передбачені кошти на заходи по захисту і забезпеченню прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України або території Російської Федерації у зв’язку з їхньою громадською або політичною діяльністю.

Також підтримка передбачена для членів сімей незаконно ув’язнених. Вони в тому числі можуть розраховувати на відшкодування витрат, пов’язаних із відвідуванням в’язнів, а також на надання правової допомоги, медичних та соціальних послуг, виплату державних стипендій імені Левка Лук’яненка.

Нагадаємо, 18 вересня парламент прийняв закон № 3815-д про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з-поміж жертв нацистських переслідувань та політичних репресій з техніко-юридичними правками. За відповідний документ проголосували 243 народних депутатів.