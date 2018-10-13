Вступил в силу закон об оказании помощи родственникам заключенных Кремля

Согласно статусу закона О внесении изменения в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", отныне документ вступил в силу, поскольку вчера был опубликован в официальном издании "Голос Украины".

Согласно закону, в бюджете предусмотрены средства на мероприятия по защите и обеспечению прав и интересов, социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и властями Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины или территории Российской Федерации в связи с их общественной или политической деятельностью.

Также поддержка предусмотрена для членов семей незаконно заключенных. Они в том числе могут рассчитывать на возмещение расходов, связанных с посещением заключенных, а также на предоставление правовой помощи, медицинских и социальных услуг, выплату государственных стипендий имени Левка Лукьяненко.

Напомним, 18 сентября парламент принял закон № 3815-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты отдельных категорий лиц среди жертв нацистских преследований и политических репрессий с технико-юридическими правками. За соответствующий документ проголосовали 243 народных депутата.