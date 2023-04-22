Набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію й підтримує її — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні наприкінці 423-го дня війни розповів, що сьогодні набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента України.
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"Сьогодні набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії: виробники зброї, комплектуючих і подібного. Інших два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіяні у знищенні свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі", - повідомив Зеленський.
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Також Президент України додав, що: "Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема – щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги".
Володимир Зеленський наголосив, що завданням є " прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції".
"Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору. Відповідно, що жорсткіше санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни – то швидше буде і завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто розуміє це", - сказав він.