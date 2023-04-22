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Вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее - Зеленский

Вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее - Зеленский

Киев • УНН

 • 356035 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении в конце 423-го дня войны рассказал, что сегодня вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента Украины.

Цитата

"Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. Прежде всего это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, которые обеспечивают армию-террориста. На этот раз в санкционные списки добавлено 322 компании: производители оружия, комплектующих и подобного. Остальные два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и задействованы в уничтожении свободы как на территории самой России, так и на нашей земле", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Также Президент Украины добавил, что: "Наши санкционные пакеты детально прорабатываются, и в частности – по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, быстрой нашей победы".

Владимир Зеленский отметил, что задачей является "убрать любые возможности России обходить санкции".

"Задача – убрать любые возможности России обходить санкции. Каждая российская схема, которая позволяет обойти санкции, добавляет времени этой войне, добавляет возможностей агрессору. Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны – тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто понимает это", - сказал он.

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