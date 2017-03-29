НАБУ звернулось до Н.Холодницького через безпричинне закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України звернулося за роз'ясненнями до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через безпричинне закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці". Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно 6 осіб, підозрюваних у завданні збитків ДП “Укрзалізничпостач” (з грудня 2015 року — філія ПАТ “Укрзалізниця”) на суму 20 млн грн та замаху на заволодіння його коштами в розмірі майже 44 млн грн.
“Водночас 24 березня, безпосередньо напередодні погодження та скерування обвинувального акту до суду, Спеціалізована антикорупційна прокуратура в односторонньому порядку закрила провадження стосовно начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ „Укрзалізниця“. За версією слідства, саме ця особа погоджувала закупівлю продукції за завищеними цінами”, — зазначили в НАБУ,
У відомстві також наголосили, що своє рішення прокурори САП з детективами Національного антикорупційного бюро не обговорювали, постанову про закриття провадження не передавали. Про цей факт НАБУ стало відомо із запису в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Однак вже після завершення ознайомлення усіх шістьох підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження, прокурори САП без будь-яких пояснень та очевидних причин закрили провадження стосовно посадовця ПАТ “Укрзалізниця”.
Національне бюро занепокоєне цією ситуацію, і звернулося за роз’ясненнями до Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н.Холодницького.
За версією слідства, троє службових осіб ДП “Укрзалізничпостач” та один посадовець ПАТ “Укрзалізниця” за попередньою змовою з представниками приватних компаній у квітні-листопаді 2015 року здійснили закупівлі метизної продукції для потреб ДП “Укрзалізничпостач” за завищеними цінами, чим завдали збитків державному підприємству в особливо великому розмірі. У 2016 році ця ж група осіб намагалася повторити злочин, але планам зловмисників вдалось завадити завдяки рішенню Антимонопольного комітету, який зобов’язав філію “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця” (колишнє ДП “Укрзалізничпостач”) скасувати одну із закупівель, в результаті якої державне підприємство могло втратити ще майже 44 млн грн.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали в січні 2016 року. Службовим особам ДП “Укрзалізничпостач” та ПАТ “Укрзалізниця” інкримінують злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах”). Усього в рамках розслідування даного провадження про підозру повідомлено шістьом особам, ще одна особа перебуває у розшуку.
Як повідомляв УНН, детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 26 жовтня затримали екс-директора ДП "Укрзалізничпостач".