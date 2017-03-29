НАБУ звернулось до Н.Холодницького через безпричинне закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці"

ukru
Ексклюзив
07:20 • 20889 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 112092 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 129952 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 135244 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 143093 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 201368 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 131281 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 115907 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 135961 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 122288 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
82 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 61035 перегляди
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 51256 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 56897 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 52717 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 48922 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 20980 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 112120 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 142422 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 201381 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 209392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 92128 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 120527 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 146371 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 135854 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 166243 перегляди
Актуальне
НАБУ звернулось до Н.Холодницького через безпричинне закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці"

НАБУ звернулось до Н.Холодницького через безпричинне закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 14464 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України звернулося за роз'ясненнями до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через безпричинне закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці". Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно 6 осіб, підозрюваних у завданні збитків ДП “Укрзалізничпостач” (з грудня 2015 року — філія ПАТ “Укрзалізниця”) на суму 20 млн грн та замаху на заволодіння його коштами в розмірі майже 44 млн грн.

“Водночас 24 березня, безпосередньо напередодні погодження та скерування обвинувального акту до суду, Спеціалізована антикорупційна прокуратура в односторонньому порядку закрила провадження стосовно начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ „Укрзалізниця“. За версією слідства, саме ця особа погоджувала закупівлю продукції за завищеними цінами”, — зазначили в НАБУ,

У відомстві також наголосили, що своє рішення прокурори САП з детективами Національного антикорупційного бюро не обговорювали, постанову про закриття провадження не передавали. Про цей факт НАБУ стало відомо із запису в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Однак вже після завершення ознайомлення усіх шістьох підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження, прокурори САП без будь-яких пояснень та очевидних причин закрили провадження стосовно посадовця ПАТ “Укрзалізниця”.

Національне бюро занепокоєне цією ситуацію, і звернулося за роз’ясненнями до Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н.Холодницького.

За версією слідства, троє службових осіб ДП “Укрзалізничпостач” та один посадовець ПАТ “Укрзалізниця” за попередньою змовою з представниками приватних компаній у квітні-листопаді 2015 року здійснили закупівлі метизної продукції для потреб ДП “Укрзалізничпостач” за завищеними цінами, чим завдали збитків державному підприємству в особливо великому розмірі. У 2016 році ця ж група осіб намагалася повторити злочин, але планам зловмисників вдалось завадити завдяки рішенню Антимонопольного комітету, який зобов’язав філію “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця” (колишнє ДП “Укрзалізничпостач”) скасувати одну із закупівель, в результаті якої державне підприємство могло втратити ще майже 44 млн грн.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали в січні 2016 року. Службовим особам ДП “Укрзалізничпостач” та ПАТ “Укрзалізниця” інкримінують злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах”). Усього в рамках розслідування даного провадження про підозру повідомлено шістьом особам, ще одна особа перебуває у розшуку.

Як повідомляв УНН, детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 26 жовтня затримали екс-директора ДП "Укрзалізничпостач".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.19
Bitcoin
$85,710.20
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,122.85
Ethereum
$1,915.55