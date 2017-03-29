НАБУ звернулось до Н.Холодницького через безпричинне закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці"

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно 6 осіб, підозрюваних у завданні збитків ДП “Укрзалізничпостач” (з грудня 2015 року — філія ПАТ “Укрзалізниця”) на суму 20 млн грн та замаху на заволодіння його коштами в розмірі майже 44 млн грн.

“Водночас 24 березня, безпосередньо напередодні погодження та скерування обвинувального акту до суду, Спеціалізована антикорупційна прокуратура в односторонньому порядку закрила провадження стосовно начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ „Укрзалізниця“. За версією слідства, саме ця особа погоджувала закупівлю продукції за завищеними цінами”, — зазначили в НАБУ,

У відомстві також наголосили, що своє рішення прокурори САП з детективами Національного антикорупційного бюро не обговорювали, постанову про закриття провадження не передавали. Про цей факт НАБУ стало відомо із запису в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Однак вже після завершення ознайомлення усіх шістьох підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження, прокурори САП без будь-яких пояснень та очевидних причин закрили провадження стосовно посадовця ПАТ “Укрзалізниця”.

Національне бюро занепокоєне цією ситуацію, і звернулося за роз’ясненнями до Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н.Холодницького.

За версією слідства, троє службових осіб ДП “Укрзалізничпостач” та один посадовець ПАТ “Укрзалізниця” за попередньою змовою з представниками приватних компаній у квітні-листопаді 2015 року здійснили закупівлі метизної продукції для потреб ДП “Укрзалізничпостач” за завищеними цінами, чим завдали збитків державному підприємству в особливо великому розмірі. У 2016 році ця ж група осіб намагалася повторити злочин, але планам зловмисників вдалось завадити завдяки рішенню Антимонопольного комітету, який зобов’язав філію “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця” (колишнє ДП “Укрзалізничпостач”) скасувати одну із закупівель, в результаті якої державне підприємство могло втратити ще майже 44 млн грн.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали в січні 2016 року. Службовим особам ДП “Укрзалізничпостач” та ПАТ “Укрзалізниця” інкримінують злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах”). Усього в рамках розслідування даного провадження про підозру повідомлено шістьом особам, ще одна особа перебуває у розшуку.

Як повідомляв УНН, детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 26 жовтня затримали екс-директора ДП "Укрзалізничпостач".