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НАБУ обратилось к Н.Холодницького через беспричинное закрытия дела по чиновнику "Укрзализныци"

НАБУ обратилось к Н.Холодницького через беспричинное закрытия дела по чиновнику "Укрзализныци"

Киев  •  УНН

 • 14463 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обратилось за разъяснениями к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому за беспричинное закрытия дела по чиновника "Укрзализныци". Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении 6 лиц, подозреваемых в нанесении ущерба ГП "Укрзализнычпостач" (с декабря 2015 года - филиал ОАО "Укрзализныця") на сумму 20 млн грн и покушения на завладение его денежными средствами в размере почти 44 млн грн.

"Вместе с тем 24 марта, непосредственно накануне согласования и направления обвинительного акта в суд, Специализированная антикоррупционная прокуратура в одностороннем порядке закрыла производство в отношении начальника департамента материально-технического обеспечения ОАО" Укрзализныця ". По версии следствия, именно этот человек согласовала закупку продукции по завышенным ценам ", - отметили в НАБУ,

В ведомстве также отметили, что свое решение прокуроры САП с детективами Национального антикоррупционного бюро не обсуждали постановление о закрытии производства не передавали. Об этом факте НАБУ стало известно из записи в Едином реестре досудебных расследований.

Однако уже после завершения ознакомления всех шестерых подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, прокуроры САП без каких-либо объяснений и видимых причин закрыли производство в отношении должностного лица ПАО "Укрзализныця".

Национальное бюро обеспокоено этой ситуацией, и обратилось за разъяснениями к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н.Холодницкому.

По версии следствия, трое должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач" и один чиновник ПАО "Укрзализныця" по предварительному сговору с представителями частных компаний в апреле-ноября 2015 года осуществили закупки метизной продукции для нужд ГП "Укрзализнычпостач" по завышенным ценам, чем нанесли ущерб государственному предприятию в особо крупном размере. В 2016 году эта группа лиц пыталась повторить преступление, но планам злоумышленников удалось помешать благодаря решению Антимонопольного комитета, который обязал филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" (бывшее ГП "Укрзализнычпостач") отменить одну из закупок, в результате которой государственное предприятие могло потерять еще почти 44 млн грн.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве детективы НАБУ начали в январе 2016 года. Должностным лицам ГП "Укрзализнычпостач" и ОАО "Укрзализныця" инкриминируют преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Всего в рамках расследования данного производства о подозрении сообщено шести лицам, еще один находится в розыске.

Как сообщал УНН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 26 октября задержали экс-директора ГП "Укрзализнычпостач".

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