НАБУ звернулось до іноземних країн з запитом про розшук і затримання О.Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка. Про це НАБУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Відмова у запиті української сторони не забороняє співпрацю Національного бюро з компетентними органами інших країн у контексті розшуку, затримання і, в подальшому, можливої екстрадиції Олександра Онищенка", - йдеться у повідомленні.
У НАБУ підкреслили, що рішення Інтерполу про оголошення у розшук нардепа, причетного до організації так званої “газової схеми”, внаслідок чого Україні було завдано збитків у розмірі понад 3 млрд грн, технічно дозволило б швидше затримати підозрюваного.
"Наразі Бюро ведеться співпраця з низкою іноземних партнерів. Володіючи інформацією про можливе перебування Олександра Онищенка на території деяких країн, НАБУ звернулося до них із відповідними запитами", - уточнили у відомстві.
При цьому у НАБУ нагадали, що Україна як учасник Європейської конвенції про видачу правопорушників має право звертатися з відповідним пакетом документів до інших держав щодо розшуку, затримання і розгляду питання про екстрадицію розшукуваної особи, якщо слідству відомо, що вона перебуває на території цієї держави.
Нагадаємо, О.Онищенко отримав політичний притулок за кордоном.
Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.