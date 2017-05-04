НАБУ обратилось в иностранные государства с запросом о розыске и задержании А.Онищенко

"Отказ в запросе украинской стороны не запрещает сотрудничество Национального бюро с компетентными органами других стран в контексте розыска, задержания и, в дальнейшем, возможной экстрадиции Александра Онищенко", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что решение Интерпола об объявлении в розыск нардепа, причастного к организации так называемой "газовой схемы", в результате чего Украине был нанесен ущерб в размере более 3 млрд грн, технически позволило бы быстрее задержать подозреваемого.

"Сейчас Бюро ведет сотрудничество с рядом иностранных партнеров. Обладая информацией о возможном пребывании Александра Онищенко на территории некоторых стран, НАБУ обратилось к ним с соответствующими запросами", - уточнили в ведомстве.

При этом в НАБУ напомнили, что Украина как участник Европейской конвенции о выдаче имеет право обращаться с соответствующим пакетом документов за рубеж по розыску, задержанию и рассмотрения вопроса об экстрадиции разыскиваемого лица, если следствию известно, что оно находится на территории этого государства.

Напомним, А.Онищенко получил политическое убежище за рубежом.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 А.Онищенко был объявлен в национальный розыск.