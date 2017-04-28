НАБУ займеться боротьбою з корупцією в медицині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Представники Міністерства охорони здоров'я та Національного антикорупційного бюро підписали меморандум про співробітництво, передає кореспондент УНН.
Зокрема меморандум підписали в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
"Ми разом з вами разом з громадянським суспільством створюємо міжвідомчий протокол лікування корупції", - сказала У.Супрун.
Як повідомили у прес-службі, метою підписаного меморандуму є своєчасний обмін інформацією та подання відомостей для оперативного, всебічного і неупередженого розгляду інформації про кримінальні корупційні правопорушення та інші злочинні діяння, підслідні НАБУ, виявлені МОЗ України під час виконання повноважень, визначених законодавством.
Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що ознаки корупційних правопорушень виявлені на 35 державних підприємствах.