НАБУ займется борьбой с коррупцией в медицине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Представители Министерства здравоохранения и Национального антикоррупционного бюро подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент УНН.
В частности меморандум подписали и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
"Мы вместе с вами вместе с гражданским обществом создаем межведомственный протокол лечения коррупции", - сказала У.Супрун.
Как сообщили в пресс-службе, целью подписанного меморандума является своевременный обмен информацией и предоставления сведений для оперативного, всестороннего и беспристрастного рассмотрения информации об уголовных коррупционных правонарушениях и другие преступные деяния, подследственные НАБУ, обнаруженные Минздравом Украины во время выполнения полномочий, определенных законодательством.
Напомним, в НАБУ сообщили, что признаки коррупционных правонарушений обнаружены на 35 государственных предприятиях.