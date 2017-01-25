НАБУ завершила досудове розслідування у справі слідчого ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою старшого слідчого Генеральної прокуратури України у заволодінні чужим майном під час виконання службових обов'язків. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Як встановили детективи НАБУ, старший слідчий ГПУ, користуючись відсутністю очевидців та зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання професійних обов’язків — проведення обшуку у домоволодінні голови однієї з сільських рад Черкаської області, підозрюваного в одержанні майже 5 млн грн хабара, заволодів майном сільської ради — талонами на пальне (усього на 330 літрів бензину марки А-92). Ці талони правоохоронець в подальшому неодноразово використовував для власних потреб та членів родини.
За даними відомства, підозрюваному інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
Сьогодні підозрюваному вручено обвинувальний акт, який найближчим часом скерують до суду.
Нагадуємо, що досудове розслідування за даними фактами детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали 1 вересня.
Як повідомляв УНН, 22 вересня НАБУ затримало слідчого ГПУ за підозрою у заволодінні чужим майном.