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НАБУ завершило досудебное расследование по делу следователя ГПУ

НАБУ завершило досудебное расследование по делу следователя ГПУ

Киев • УНН

 • 8664 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины в завладении чужим имуществом при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

Как установили сыщики НАБУ, старший следователь ГПУ, пользуясь отсутствием очевидцев и злоупотребляя своим служебным положением, при выполнении профессиональных обязанностей - проведении обыска в домовладении главы одного из сельских советов Черкасской области, подозреваемого в получении почти 5 млн грн взятки, завладел имуществом сельского совета - талонами на топливо (всего на 330 литров бензина марки А-92). Эти талоны он в дальнейшем неоднократно использовал для собственных нужд и членов семьи.

По данным ведомства, подозреваемому инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Сегодня подозреваемому вручен обвинительный акт, который в ближайшее время направят в суд.

Напоминаем, что досудебное расследование по данным фактам детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали 1 сентября.

Как сообщал УНН, 22 сентября НАБУ задержало следователя ГПУ по подозрению в завладении чужим имуществом.

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