НАБУ затримало двох співробітників СБУ на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У середу, 15 березня, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали двох співробітників СБУ під час отримання хабара. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
Співробітники спецслужби вимагали гроші за нездійснення тиску на бізнес двох підприємців.
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“Детективи задокументували факт вимагання СБівцями 50 тисяч доларів США від двох підприємців за нездійснення тиску на їхній бізнес. Співробітники спецслужби отримали половину цієї суми через посередника,” — йдеться в повідомленні.
Наразі оперативникам СБУ готуються повідомлення про підозру, які вранці будуть передані на погодження до САП.