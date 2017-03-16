НАБУ задержало двух сотрудников СБУ на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В среду, 15 марта, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали двух сотрудников СБУ во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
Сотрудники спецслужбы требовали деньги за неосуществление давления на бизнес двух предпринимателей.
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"Детективы задокументировали факт вымогательства сотрудниками СБУ 50 тыс долларов США от двух предпринимателей за неосуществление давления на их бизнес. Сотрудники спецслужбы получили половину этой суммы через посредника", - говорится в сообщении.
Сейчас оперативникам СБУ готовятся сообщение о подозрении, которые утром будут переданы на согласование в САП.