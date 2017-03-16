НАБУ задержало двух сотрудников СБУ на взятке

Сотрудники спецслужбы требовали деньги за неосуществление давления на бизнес двух предпринимателей.

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"Детективы задокументировали факт вымогательства сотрудниками СБУ 50 тыс долларов США от двух предпринимателей за неосуществление давления на их бизнес. Сотрудники спецслужбы получили половину этой суммы через посредника", - говорится в сообщении.

Сейчас оперативникам СБУ готовятся сообщение о подозрении, которые утром будут переданы на согласование в САП.