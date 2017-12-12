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НАБУ затримало чотирьох осіб у справі “Держінвестпроекту”

НАБУ затримало чотирьох осіб у справі “Держінвестпроекту”

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали чотирьох осіб, які можуть бути причетними до розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (“Держінвестпроект”) та ДП “Державна інвестиційна компанія” у сумі 259,2 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

За інформацією НАБУ, серед затриманих — екс-заступник голови “Держінвестпроекту”, який також був радником директора ДП “Державна інвестиційна компанія”, колишній працівник “Держінвестпроекту”, колишній директор ДП “Державна інвестиційна компанія та директор низки приватних підприємств із ознаками фіктивності.

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За версією слідства, поінформували у відомстві, зазначені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між ДП “Державна інвестиційна компанія”, ТОВ “ТД “Борисфен” і ТОВ “Боржава резорт” для реалізації національних проектів “Якісна вода” та “Олімпійська надія- 2022”. Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, від початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних службовим особам"Держінвестпроекту“.

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У Бюро також зазначили, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із липня 2016 року, після того, як воно було передано із Головного слідчого управління МВС України.

У НАБУ нагадали, що 2 серпня 2017 року затримали особу, ймовірно причетну до розкрадання 94 млн грн ДП “Державна інвестиційна компанія”.

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