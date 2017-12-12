НАБУ задержало четырех человек по делу "Госинвестпроекта"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четырех человек, которые могут быть причастны к хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины ("Госинвестпроект") и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
По информации НАБУ, среди задержанных - экс-заместитель главы "Госинвестпроекта", который также был советником директора ГП "Государственная инвестиционная компания", бывший работник "Госинвестпроекта", бывший директор ГП "Государственная инвестиционная компания" и директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности.
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По версии следствия, сообщили в ведомстве, указанные лица, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа между ГП "Государственная инвестиционная компания", ООО "ТД "Борисфен" и ООО "Боржава резорт" для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". После получения средств, эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, изначально не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета оффшорных компаний, подконтрольных должностным лицам "Госинвестпроекта".
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В Бюро также отметили, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют период с июля 2016 года, после того, как оно было передано из Главного следственного управления МВД Украины.
В НАБУ напомнили, что 2 августа 2017 года задержали человека, вероятно причастного к хищению 94 млн грн ГП "Государственная инвестиционная компания".