НАБУ закликало парламент скасувати зміни до КПК, які заблокують роботу правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України закликало Верховну Раду скасувати зміни до Кримінального процесуального кодексу, які заблокують роботу правоохоронних органів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.
"НАБУ вкотре закликає парламентарів не допустити блокування роботи правоохоронних органів України та скасувати прийняті у жовтні 2017 року радикальні зміни до Кримінального процесуального кодексу (у тому числі і щодо продовження строків досудового розслідування судом)", - йдеться у повідомленні.
Як зауважили у відомстві, йдеться про проект закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства" №7547 від 5 лютого 2018 року, яким пропонується частково вилучити прийняті у жовтні минулого року зміни до КПК.
Цим проектом закону передбачається скасування поправок до статей 132, 184, 219, 234, 242-244, 303 КПК України, які, у разі набрання чинності, могли б паралізувати роботу усієї правоохоронної системи держави.
Крім того, парламентарі пропонують залишити чинну редакцію ст.ст. 303, 305, 307, 309 КПК України (щодо повноважень судді скасовувати повідомлення про підозру та статус підозрюваного у кримінальному провадженні).
Нагадаємо, заступник Генпрокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос раніше заявив, що "поправка Лозового" до КПК спричинить колапс у правоохоронній системі з 15 березня.