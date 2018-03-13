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НАБУ закликало парламент скасувати зміни до КПК, які заблокують роботу правоохоронців

НАБУ закликало парламент скасувати зміни до КПК, які заблокують роботу правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України закликало Верховну Раду скасувати зміни до Кримінального процесуального кодексу, які заблокують роботу правоохоронних органів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

"НАБУ вкотре закликає парламентарів не допустити блокування роботи правоохоронних органів України та скасувати прийняті у жовтні 2017 року радикальні зміни до Кримінального процесуального кодексу (у тому числі і щодо продовження строків досудового розслідування судом)", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили у відомстві, йдеться про проект закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства" №7547 від 5 лютого 2018 року, яким пропонується частково вилучити прийняті у жовтні минулого року зміни до КПК.

Цим проектом закону передбачається скасування поправок до статей 132, 184, 219, 234, 242-244, 303 КПК України, які, у разі набрання чинності, могли б паралізувати роботу усієї правоохоронної системи держави.

Крім того, парламентарі пропонують залишити чинну редакцію ст.ст. 303, 305, 307, 309 КПК України (щодо повноважень судді скасовувати повідомлення про підозру та статус підозрюваного у кримінальному провадженні).

Нагадаємо, заступник Генпрокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос раніше заявив, що "поправка Лозового" до КПК спричинить колапс у правоохоронній системі з 15 березня.

Українські Національні Новини

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