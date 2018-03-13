НАБУ призвал парламент отменить изменения в УПК, которые заблокируют работу правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины призвало Верховную Раду отменить изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые заблокируют работу правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"НАБУ в который раз призывает парламентариев не допустить блокирования работы правоохранительных органов Украины и отменить принятые в октябре 2017 года радикальные изменения в Уголовный процессуальный кодекс (в том числе и о продлении сроков предварительного расследования судом)", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию уголовного судопроизводства" №7547 от 5 февраля 2018 года, которым предлагается частично изъять принятые в октябре прошлого года изменения в УПК.
Этим проектом закона предусматривается отмена поправок к статьям 132, 184, 219, 234, 242-244, 303 УПК Украины, в случае вступления в силу, могли бы парализовать работу всей правоохранительной системы государства.
Кроме того, парламентарии предлагают оставить действующую редакцию ст.ст. 303, 305, 307, 309 УПК Украины (относительно полномочий судьи отменять сообщение о подозрении и статус подозреваемого в уголовном производстве).
Напомним, заместитель Генпрокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее заявил, что "поправка Лозового" в УПК приведет к коллапсу в правоохранительной системе с 15 марта.