НАБУ за 14 місяців арештувало майно на майже 4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро за 14 місяців арештувало майно на суму майже 4 млрд грн. Про це на прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“На стадії досудових розслідувань (за 14 місяців роботи НАБУ — ред.) державі повернуто більше 115 млн грн”, — сказав А.Ситник.
За його словами, ці кошти повернуто добровільно, оскільки основною підставою повернення коштів у держбюджет або на рахунки держпідприємств є вироки судів.
“Попереджено розкрадання більше ніж на півмільярда гивень і встановлено збитки державі — майже 83 млрд грн”, — сказав А.Ситник.
За його словами наразі створено передумови для повернення державі значних коштів.
“Арештовано коштів на суму 600 млн грн., 80 млн дол., корпоративні права, величезну кількість рухомого і нерухомого майна, а також велику кількість земельних ділянок, коштовних виробів. Попередня сума арештованого майна налічує майже 4 млрд грн”, — сказав А.Ситник.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України планує завершити досудове розслідування першої частини справи народного депутата Олександра Онищенка у понеділок, 13 лютого.