НАБУ за 14 месяцев арестовало имущество на почти 4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро за 14 месяцев арестовало имущество на сумму почти 4 млрд грн. Об этом на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"На стадии досудебных расследований (за 14 месяцев работы НАБУ - ред.) государству возвратили более 115 млн грн", - сказал А.Сытник.
По его словам, эти средства возвратили добровольно, поскольку главным основанием возвращения средств в госбюджет или на счета госпредприятий являются приговоры судов.
"Предупредили хищение более чем на полмиллиарда гривен и установили убытки государству - почти 83 млрд грн", - сказал А.Сытник.
По его словам, сейчас созданы предпосылки для возвращения государству значительных средств.
"Арестованы средства на сумму 600 млн грн, 80 млн долл., корпоративные права, огромное количество движимого и недвижимого имущества, а также большое количество земельных участков, ценных изделий. Предварительная сумма арестованного имущества насчитывает почти 4 млрд грн", - сказал А.Сытник.
Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует завершить досудебное расследование первой части дела народного депутата Александра Онищенко в понедельник, 13 февраля.