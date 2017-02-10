НАБУ взялося за телефонні розмови заступника голови НБУ К.Рожкової
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро відкриє кримінальне провадження для перевірки наявності складу злочину у записах телефонних розмов заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової. Про це на прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Ми якраз збираємося реєструвати на наступному тижні провадження саме по цьому факту, який зазначений (записи розмов К.Рожкової – ред)",- сказав А.Ситник.
Він не виключив, що дане кримінальне провадження буде об’єднане з кримінальним провадженням за фактом зловживань голови НБУ Валерії Гонтаревої та Фонду гарантування вкладів, яке наразі розслідується прокуратурою.
Нагадаємо, 9 листопада 2016 року у ЗМІ з’явилися аудіозаписи розмов нібито заступниці голови НБУ Катерини Рожкової з радником голови правління "Платинум-Банку" Дмитром Зінковим та бізнесменом Борисом Кауфманом щодо лобіювання інтересів згаданого банку. Нібито саме вони домагалися банкрутства "Банку Михайлівський".
До посади в НБУ К.Рожкова керувала “Платинум банком”, який належить бізнесмену Борису Кауфману. Навесні 2016 року у “Платинум банку” була гостра потреба у докапіталізації, тому за версією експертів, К.Рожкова вирішила допомогти “Платинум банку” докапіталізуватися за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”.