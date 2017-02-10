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НАБУ взялося за телефонні розмови заступника голови НБУ К.Рожкової

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро відкриє кримінальне провадження для перевірки наявності складу злочину у записах телефонних розмов заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової. Про це на прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

НАБУ взялося за телефонні розмови заступника голови НБУ К.Рожкової

"Ми якраз збираємося реєструвати на наступному тижні провадження саме по цьому факту, який зазначений (записи розмов К.Рожкової – ред)",- сказав А.Ситник.

Він не виключив, що дане кримінальне провадження буде об’єднане з кримінальним провадженням за фактом зловживань голови НБУ Валерії Гонтаревої та Фонду гарантування вкладів, яке наразі розслідується прокуратурою.

Нагадаємо, 9 листопада 2016 року у ЗМІ з’явилися аудіозаписи розмов нібито заступниці голови НБУ Катерини Рожкової з радником голови правління "Платинум-Банку" Дмитром Зінковим та бізнесменом Борисом Кауфманом щодо лобіювання інтересів згаданого банку. Нібито саме вони домагалися банкрутства "Банку Михайлівський". 

До посади в НБУ К.Рожкова керувала “Платинум банком”, який належить бізнесмену Борису Кауфману. Навесні 2016 року у “Платинум банку” була гостра потреба у докапіталізації, тому за версією експертів, К.Рожкова вирішила допомогти “Платинум банку” докапіталізуватися за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”. 

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