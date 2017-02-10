НАБУ взялось за телефонные разговоры заместителя главы НБУ Е.Рожковой

"Мы как раз собираемся регистрировать на следующей неделе производство именно по этому факту, указанному (записи разговоров Е.Рожковой - ред)", - сказал А.Сытник.

Он не исключил, что данное уголовное производство будет объединено с уголовным производством по факту злоупотреблений главы НБУ Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов, которое сейчас расследуется прокуратурой.

Напомним, 9 ноября 2016 года в СМИ появились аудиозаписи разговоров якобы замглавы НБУ Екатерины Рожковой с советником главы правления "Платинум Банка" Дмитрием Зинковым и бизнесменом Борисом Кауфманом по лоббированию интересов упомянутого банка. Якобы именно они добивались банкротства "Банка Михайловский".

До должности в НБУ Е.Рожкова руководила "Платинум Банком", который принадлежит бизнесмену Борису Кауфману. Весной 2016 года у "Платинум Банка" была острая потребность в докапитализации, поэтому по версии экспертов, Е.Рожкова решила помочь "Платинум Банку" докапитализироваться за счет кредитного портфеля банка "Михайловский".