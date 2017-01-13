НАБУ викликало на допит суддю М.Чауса 16 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Національне антикорупційне бюро України викликало на допит суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса на допит як підозрюваного на 9 годину 16 січня. Виклик на допит опублікований в офіційній урядовій газеті “Урядовий кур’єр”, передає УНН.
Згідно з повідомленням, НАБУ викликає на допит М.Чауса як підозрюваного на 9 годину 16 січня у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368 ККУ.
У НАБУ нагадали, що 9 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 12 вересня суддю М.Чаусу оголошено у національний розшук. Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 14 листопада 2016 року суддя М.Чаус офіційно оголошений у міжнародний розшук.