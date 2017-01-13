НАБУ вызвало на допрос судью Н.Чауса 16 января
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в качестве подозреваемого на 9:00 16 января. Вызов на допрос опубликован в официальной правительственной газете "Урядовый курьер", передает УНН.
Согласно сообщению, НАБУ вызывает на допрос Н.Чауса как подозреваемого на 9 часов 16 февраля в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК.
В НАБУ напомнили, что 9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 12 сентября судью Н.Чауса объявили в национальный розыск. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, 14 ноября 2016 г. судью Н.Чауса официально объявили в международный розыск.