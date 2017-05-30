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НАБУ відмовило Р.Насірову у виїзді на лікування до США (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України відмовили відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у задоволенні клопотання про дозвол на виїзд за межі України. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.

НАБУ відмовило Р.Насірову у виїзді на лікування до США (доповнено)

"Детективи Національного антикорупційного бюро України відмовили відстороненому голові Державної фіскальної служби у наданні дозволу на виїзд за межі України. Таке рішення було прийнято 30 травня за результатами розгляду клопотання підозрюваного",- йдеться у повідомленні.

Відповідне клопотання детективам надійшло 25 травня . Р.Насіров просив дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, “мотивуючи поїздку необхідністю “проходження лікування”.

У НАБУ зазначили, що це вже друге звернення голови ДФС Р.Насірова про дозвіл на виїзд за кордон.

Вперше Р.Насіров хотів у квітні відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві.

Як повідомляв раніше УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує в першій декаді червня завершити розслідування справи щодо тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Нагадаємо, суд продовжив строк дії зобов’язань, покладених на Р.Насірова.

Як повідомляв УНН прокурор САП Р.Симків, обраний Р.Насірову запобіжний захід — застава діятиме до завершення досудового розслідування. САП продовжила слідство у справі Р.Насірова до 2 липня.

Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

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