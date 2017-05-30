НАБУ отказало Р.Насирову в выезде на лечение в США (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в удовлетворении ходатайства о разрешении на выезд за пределы Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины. Такое решение было принято 30 мая по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого", - говорится в сообщении.
Соответствующее ходатайство детективам поступило 25 мая. Р.Насиров просил разрешения на выезд в США, "мотивируя поездку необходимостью "прохождения лечения".
В НАБУ отметили, что это уже второе обращение председателя ДФС Р.Насирова о разрешении на выезд за границу.
Впервые Р.Насиров хотел в апреле посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.
Как сообщал ранее УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует в первой декаде июня завершить расследование дела в отношении временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова.
Напомним, суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Р.Насирова.
Как сообщал УНН прокурор САП Р.Симкив, избранная Р.Насирову мера пресечения - залог будет действовать до завершения досудебного расследования. САП продлила следствие по делу Р.Насирова до 2 июля.
Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшим тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.