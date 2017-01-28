НАБУ: трьом підозрюваним у завданні збитків ПАТ “ОГХК” обрано запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у завданні збитків ПАТ “ОГХК”, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
Як повідомили у прес-службі НАБУ, в.о. голови правління ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів із альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн. Аналогічний запобіжний захід обрано й решті підозрюваних у справі “ОГХК”.
"Зокрема, як альтернативу тримання під вартою судом визначені розміри застав: 80 млн грн — для екс-заступника директора ДП “ОГХК” (згодом перетворене на ПАТ “ОГХК”), 5 млн грн — для начальника відділу продажів і маркетингу ПАТ “ОГХК”. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Солом’янського районного суду Києва 27-28 січня", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, згаданих осіб затримано 25 січня в ході розслідування кримінального провадження за фактом завдання збитків ПАТ “ОГХК” на суму понад 300 млн грн.