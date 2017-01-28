НАБУ: трем подозреваемым в нанесении ущерба ПАО "ОГХК" избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения трем подозреваемым в нанесении ущерба ПАО "ОГХК", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как сообщили в пресс-службе НАБУ, и.о. главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. Аналогичная мера пресечения избрана и остальным подозреваемым по делу "ОГХК".
"В частности, в качестве альтернативы содержания под стражей судом определены размеры залогов: 80 млн грн - для экс-заместителя директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ПАО "ОГХК"), 5 млн грн - для начальника отдела продаж и маркетинга ПАО "ОГХК" . Соответствующее решение принял судья Соломенского районного суда Киева 27-28 января", - говорится в сообщении.
Напоминаем, упомянутых лиц задержали 25 января в ходе расследования уголовного производства по факту нанесения ущерба ПАО "ОГХК" на сумму более 300 млн грн.