НАБУ: трем подозреваемым в нанесении ущерба ПАО "ОГХК" избрали меру пресечения

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, и.о. главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. Аналогичная мера пресечения избрана и остальным подозреваемым по делу "ОГХК".

"В частности, в качестве альтернативы содержания под стражей судом определены размеры залогов: 80 млн грн - для экс-заместителя директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ПАО "ОГХК"), 5 млн грн - для начальника отдела продаж и маркетинга ПАО "ОГХК" . Соответствующее решение принял судья Соломенского районного суда Киева 27-28 января", - говорится в сообщении.

Напоминаем, упомянутых лиц задержали 25 января в ходе расследования уголовного производства по факту нанесения ущерба ПАО "ОГХК" на сумму более 300 млн грн.