НАБУ: суди скасували 93 "кабальні" угоди держкомпаній майже на 5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За позовами Національного антикорупційного бюро України суди визнали недійсними через корупційну складову 93 угоди, які укладали державні компанії на закупівлю товарів, послуг, робіт, на загальну суму 4,75 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.
"Станом на 30.06.2018 законної сили набули судові рішення, якими визнано недійсними 93 кабальні угоди держкомпаній на загальну суму 4,75 млрд грн. Відтак, створені реальні передумови для стягнення коштів із метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам", - зазначили у Бюро.
У той же час, за даними НАБУ, загальна сума угод, які станом на 30 червня НАБУ через суд вимагає визнати недійсними, становить 6 млрд грн. При цьому, зазначається, що 80% від цих коштів містяться у договорах, які за ініціативи Бюро вже визнані судом недійсними, і рішення стосовно яких набули законної сили.
За словами директора НАБУ Артема Ситника, економічний ефект від роботи НАБУ перевищує 3 млрд грн.
Як повідомляв УНН, Верховний Суд підтримав НАБУ у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нафтопродуктів.