НАБУ скоро назве перших підозрюваних у справі розкрадання проекту "Стіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У справі розкрадань коштів проекту "Стіна" Національне антикорупційне бюро скоро назве перших підозрюваних. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Є напрацювання. Багато роботи зроблено і, в принципі, ми рухаємося до перших підозрюваних”, — сказав А.Ситник.
Як повідомляв УНН, раніше А.Ситник заявив, що перші підсумки розслідування щодо проекту “Стіна” НАБУ оприлюднить у лютому.
Нагадаємо, на облаштування кордону з Росією у 2016 році виділили 200 мільйонів гривень. Народні депутати звернулися у липні до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити куди витратили фінанси, які бюджет виділив на будівництво “Стіни” на кордоні.