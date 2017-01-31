НАБУ скоро назовет первых подозреваемых по делу хищения проекта "Стена"

"Есть наработки. Много работы сделано и, в принципе, мы движемся к первым подозреваемым", - сказал А.Сытник.

Как сообщал УНН, ранее А.Сытник заявил, что первые итоги расследования по проекту "Стена" НАБУ обнародует в феврале.

Напомним, на обустройство границы с Россией в 2016 году выделили 200 млн гривен. Народные депутаты обратились в июле в Национальное антикоррупционного бюро Украины с просьбой проверить куда потратили деньги, которые бюджет выделил на строительство "Стены" на границе.