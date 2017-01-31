НАБУ скоро назовет первых подозреваемых по делу хищения проекта "Стена"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По делу хищений средств проекта "Стена" Национальное антикоррупционное бюро скоро назовет первых подозреваемых. Об этом на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Есть наработки. Много работы сделано и, в принципе, мы движемся к первым подозреваемым", - сказал А.Сытник.
Как сообщал УНН, ранее А.Сытник заявил, что первые итоги расследования по проекту "Стена" НАБУ обнародует в феврале.
Напомним, на обустройство границы с Россией в 2016 году выделили 200 млн гривен. Народные депутаты обратились в июле в Национальное антикоррупционного бюро Украины с просьбой проверить куда потратили деньги, которые бюджет выделил на строительство "Стены" на границе.