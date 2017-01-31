НАБУ: Серед учасників корупційної схеми на ДПЗКУ - структури російського бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Серед структур-учасників корупційної схеми, через яку ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США, є компанії, контрольовані російським бізнесом. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
“Злочинний умисел із розкрадання понад 60 мільйонів доларів ПАТ „ДПЗКУ“ складався із двох частин: одержання „відкату“ за підписання контрактів на реалізацію зерна та, щоб у подальшому не було проведено оплату за цими контрактами, зловживання службових осіб підприємства в інтересах комерційних структур, які курує один із відомих російських бізнесменів”, — повідомив Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
Під час розслідування детективи Бюро викрили схему, відповідно до якої зерно, що належало ДПЗКУ, продавалось за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередників, підконтрольних службовим особам ДПЗКУ та міжнародному зернотрейдеру.
Зерно, придбане за заниженими цінами, міжнародний зернотрейдер продавав за ринковими. Різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередників, підконтрольних керманичам схеми. Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, НАБУ затримало екс-посадовця ДПЗКУ за підозрою у нанесенні більше 60 млн дол збитків.