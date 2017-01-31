НАБУ: Среди участников коррупционной схемы на ГПЗКУ - структуры российского бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Среди структур-участников коррупционной схемы, по которой ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" понесла убытки на сумму более 60 млн долл. США, есть компании, контролируемые российским бизнесом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Преступный умысел по разворовыванию более 60 млн. долларов ПАО" ГПЗКУ "состоял из двух частей: получение" отката "за подписание контрактов на реализацию зерна и, чтобы в дальнейшем не было проведено оплату по этим контрактам, злоупотребления должностных лиц предприятия в интересах коммерческих структур, которые курирует один из известных российских бизнесменов ", - сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
В ходе расследования детективы Бюро разоблачили схему, по которой зерно, принадлежащее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и международному зернотрейдеру.
Зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным. Разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольных руководителям схемы. Согласно контрактам, поставки зерна происходили на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергали государственное предприятие на риск неполучения средств за свою продукцию.
Напомним, как сообщал УНН, НАБУ задержало экс-чиновника ГПЗКУ по подозрению в нанесении более 60 млн долл убытков.