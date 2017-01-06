НАБУ розслідує 13 справ щодо порушень при е-декларуванні - С.Оліфіра

"На сьогодні зареєстровано 13 проваджень. Перші три провадження були зареєстровані ще 17 листопада", - зазначила вона.

За словами С.Оліфіри, наразі НАБУ не може повідомити прізвища людей, стосовно яких відкриті кримінальні провадження за фактами декларування недостовірної інформації, оскільки ще триває досудове розслідування і їм не оголошено про підозру.

При цьому речниця додала, що у разі доведення провини порушникам загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомлялося, раніше у НАБУ заявили, що розпочали досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації народним депутатом та головами районних державних адміністрацій.