НАБУ розслідує 13 справ щодо порушень при е-декларуванні - С.Оліфіра
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за результатами перевірки електронних декларацій зареєструвало вже 13 кримінальних проваджень. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра, передає УНН.
"На сьогодні зареєстровано 13 проваджень. Перші три провадження були зареєстровані ще 17 листопада", - зазначила вона.
За словами С.Оліфіри, наразі НАБУ не може повідомити прізвища людей, стосовно яких відкриті кримінальні провадження за фактами декларування недостовірної інформації, оскільки ще триває досудове розслідування і їм не оголошено про підозру.
При цьому речниця додала, що у разі доведення провини порушникам загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Як повідомлялося, раніше у НАБУ заявили, що розпочали досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації народним депутатом та головами районних державних адміністрацій.