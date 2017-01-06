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НАБУ расследует 13 дел о нарушениях при электронном декларировании - С.Олифира

НАБУ расследует 13 дел о нарушениях при электронном декларировании - С.Олифира

Киев • УНН

 • 10426 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по результатам проверки электронных деклараций зарегистрировало уже 13 уголовных производств. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, передает УНН.

"На сегодняшний день зарегистрировано 13 производств. Первые три производства были зарегистрированы еще 17 ноября", - отметила она.

По словам С.Олифиры, пока НАБУ не может сообщить фамилии людей, в отношении которых возбуждены уголовные производства по фактам декларирования недостоверной информации, поскольку еще продолжается досудебное расследование и им не объявлено о подозрении.

При этом пресс-секретарь добавила, что в случае доказательства вины нарушителям грозит лишение свободы на срок до 2 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщалось, ранее в НАБУ заявили, что начали досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации народным депутатом и председателями районных государственных администраций.

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